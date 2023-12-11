مراسلة "القاهرة الإخبارية": إقبال كثيف من الناخبين المصريين على لجان رأس غارب

قالت إسراء المحمدي، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من البحر الأحمر، إن اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية المصرية شهد إقبالا كثيفا داخل لجان مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، حيث تضم المحافظة كتبة تصويتية تبلغ 320 ألف و727 ناخبا، يدلون بأصواتهم في 82 لجنة فرعية، و8 لجان عامة.

وأضافت المحمدي، أن محافظة البحر الأحمر تضم أيضا 6 لجان مغتربين موزعين على بعض مدن المحافظة، مؤكدة أن هناك توافد ملحوظ وازدحام شديد من قبل الناخبين أمام اللجان الانتخابية، وذلك للادلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.