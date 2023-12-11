الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أهالي حدائق القبة بولاق أبوالعلا يوصلون احتشادهم قبيل انتهاء اليوم الثاني للانتخابات

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية

شهدت اللجان الانتخابية بمحافظة القاهرة في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، توافد المواطنين على اللجان الانتخابية مساء  للادلاء بأصواتهم.

واحتشد العشرات من أهالي حي حدائق القبة قبيل انتهاء اليوم الثاني للإنتخابات الرئاسية.

وتوافد المواطنين على اللجان الانتخابية مساء  للادلاء بأصواتهم في حي بولاق ابو العلا وسط فرحة وعلى أنغام الموسيقى للإدلاء بحقهم الدستوري.

ومن جهته أشاد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بسير الانتخابات في اليوم الثاني كما أشاد بالروح الإيجابية لدي أبناء المحافظة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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