حزب المؤتمر: الهيئة العليا للانتخابات على مسافة متساوية من جميع المرشحين (فيديو)
أشاد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، بالدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للانتخابات في متابعة سير العملية الانتخابية وتوفير الإجراءات اللازمة لضمان نزاهتها وشفافيتها ومصداقيتها.
وأكد فرحات، في حديثه مع قناة "أون"، أن الهيئة العليا للانتخابات قامت بعمل احترافي ونزيه وكانت على مسافة متساوية من جميع المرشحين بما يعد تأسيسًا لعرف سياسي ونموذجًا يُحتذى به في النزاهة والشفافية والمصداقية، والتي ظهرت بوادرها المبشرة في انتخابات المصريين في الخارج وستتوج بمعزوفة وطنية بمشاركة ملايين المصريين في الداخل.
واختتم فرحات حديثه بالدعوة إلى جميع المواطنين في المحافظات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات الرئاسية لاختيار من يقود مصر خلال المرحلة المقبلة.
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