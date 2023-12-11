الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

من جد لحفيده.. درس في الوطنية خلال ثاني أيام الانتخابات الرئاسية بالغربية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024

قال أحد الموطنين المشاركين في الانتخابات الرئاسية 2024، بلجنة مدرسة عمرو بن العاص بمدينة زفتى فى محافظة الغربية، إنه اصطحب حفيده معه لتوعيته بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية كواجب وطني.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "حرصت على تلقين حفيدي درسًا في الوطنية وأهمية المشاركة في الاستحقاقات الدستورية.. باعتباره واجب مقدس".

وأكد أنه صوت للمرشح عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة بناء الجمهورية الجديدة: “أخبرت حفيدي عن حجم إنجازات الرئيس السيسي”.

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ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 2024 أربعة مرشحين، وهم: المرشح عبد الفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، والمرشح حازم عمر، رمز السلم.

الانتخابات الرئاسية 2024 

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

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