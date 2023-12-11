فرحات: إدلاء 45% من الناخبين بأصواتهم يؤكد وعى المصريين بأهمية التنمية (فيديو)

أكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي بلغت 45% من المسجلين في قاعدة الناخبين تعبر عن مدى وعي المصريين بأهمية استكمال مسيرة التنمية الشاملة التي تقودها الدولة المصرية وعن رغبتهم في المساهمة في رسم مستقبل أفضل للوطن، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة ترسل رسالة قوية للعالم بأن المصريين متحدون خلف وطنهم.

وأوضح فرحات، في حديثه لقناة "أون"، أن العملية الانتخابية تمت بشكل سلس ومنظم وشهدت إقبالًا كبيرًا من المصريين على التصويت، ما يدل على إرادتهم في المشاركة الفعالة في العملية الديمقراطية وعلى تعزيز الشعور بالانتماء والمسئولية تجاه مصر.

وأضاف أنه تم توفير عدد كبير من مراكز الاقتراع في مختلف المحافظات وتجهيزها بالمعدات اللازمة لتسهيل عملية التصويت وتدريب العاملين في هذه المراكز على كيفية التعامل مع الناخبين لضمان سير العملية بشكل سلس وعادل.