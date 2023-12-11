الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المهندس هشام حطب يدلى بصوته فى انتخابات رئاسة الجمهورية

هشام حطب يدلي بصوته
هشام حطب يدلي بصوته

أدلى المهندس هشام حطب، رئيس اتحاد الفروسية ورئيس اللجنة الأوليمبية، بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم في لجنة مجمع الملك فهد للغات بالحي السابع بمدينة نصر.
وحضر اليوم المهندس هشام حطب للقاهرة قادمًا من السعودية، حيث توجه من مطار القاهرة للجنة الانتخابية مباشرة  بعد حضور بطولة الرياض للفروسية، إحدى بطولات العالم الكبرى والتي تدخل نقاطها ضمن التصنيف العالمي المؤهل لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.
وحرص المهندس هشام حطب على العودة للقاهرة اليوم قبل نهاية منافسات البطولة من أجل المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية الحالية والمشاركة في هذا الحدث الديمقراطي غير المسبوق الذي تشهده الدولة المصرية.
وأعرب المهندس هشام حطب عن سعادته بالتوافد الكبير للشعب المصري في المشاركة في العملية الانتخابية والوعي الكبير لدى الشعب المصري، بجانب التجهيزات والتنظيم المشرف في اللجان الانتخابية والذي يعبر عن الحالة الديمقراطية التي تعيشها مصر حاليًا.

كما أدلى الدكتور حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، بصوته في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية في لجنته الانتخابية بلجنة المركز الصحي بكفرطهرمس في بولاق الدكرور.

وحرص جميع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك على المشاركة في العرس الديمقراطي، والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، والتأكيد على أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية  خطوة هامة في طريق استمرار التقدم والديمقراطية.

كان الكابتن حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، قد أدلى بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم الإثنين بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد أحمد محمد مسعد بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عقب الانتهاء من الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني واستحقاق دستوري لجميع المواطنين، وتأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار.

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