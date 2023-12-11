الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتخابات الرئاسية 2024.. مسنة تصطحب ابنتها من ذوي الهمم: "بعلمها حب الوطن"

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قالت إحدى المسنات فى الانتخابات الرئاسية 2024 بلجنة مدرسة عمرو بن العاص بمدينة زفتى فى محافظة الغربية، إنها أصرت علي اصطحاب ابنتها من أصحاب الهمم، خلال الإدلاء بصوتها في الانتخابات، معقبة: "بعلمها حب مصر".

وأضافت: “جئت اليوم لاختيار المرشح عبد الفتاح السيسي، الذي وصل بمصر إلى بر الأمان فى ظل التداعيات التى كانت تمر بها كل البلاد”.

وأشار إلى أن الدولة شهدت تطورًا في كل القطاعات العامة والطرق والكباري والمبادرات الصحية، مضيفة أنها تعيش هي وأسرتها في أمن وأمان، كما قامت بعلاجهم من الأمراض المزمنة وتقوم بصرف علاج شهري علي نفقة الدولة، موجهه رسالة للشباب بضرورة المشاركة بقوة لتكملت مسيرة التنمية.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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