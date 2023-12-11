مراسل "القاهرة الإخبارية": كراسى مخصصة لتسهيل تصويت ذوى الهمم (فيديو)
نقل محمد جمال، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من محافظة الدقهلية، تفاصيل انتظام العملية الانتخابية في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.
وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إن اللجان شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين على مدار ثاني أيام التصويت.
وأشاد بجهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تسهيل عملية التصويت لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير الكراسي المتحركة وغيرها من الوسائل المساعدة، وكذلك بدور المتطوعين الذين قدموا يد العون لهم.
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