الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. حفل الموسيقار عمر خيرت يحيي حفلا موسيقيا بدار الأوبرا المصرية

عمر خيرت
عمر خيرت

يحيي مساء غد الثلاثاء الموسيقار عمر خيرت حفلا موسيقيا ضخما على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة برئاسة الدكتور خالد داغر.

 

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في الثامنة مساءً بقيادة المايسترو ناير ناجي ويعزف خلاله خيرت باقة متنوعة من أهم مؤلفاته التي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق، وتنوعت إيقاعاتها بين السريع الحماسي والهادئ الرومانسي، وباتت جواهر فنية تجمل دنيا الألحان المصرية والعربية منها:"هى دي الحياة"، "في هويد الليل"، "رابسودية عربية"، "فيها حاجة حلوة"، "إمتى الزمان يسمح يا جميل"، "أندلسية"، "إعدام ميت"، "الخواجة عبدالقادر"، "جيران الهنا"، "النوم في العسل"، "صابر يا عم صابر"، "مافيا"، "عارفة"، "عم أحمد"، "البخيل وأنا"، و"100 سنة سينما"، وغيرها.

 

أسعار تذاكر وشروط حضور حفل عمر خيرت بدار الأوبرا

وطرحت دار الأوبرا المصرية تذاكر الحفل للجمهور عبر موقع تذكرتي مقسمة إلى 3 فئات، وجاء الأسعار كالتالي: 

  • الفئة الأولى بمبلغ 1460 جنيها مصريا.
  • الفئة الثانية بمبلغ 1210 جنيهات مصرية.
  • الفئة الثالثة بمبلغ 810 جنيهات مصرية.

 

ووضعت دار الأوبرا عددا من الشروط والتعليمات للجمهور؛ لحضور حفل الموسيقار عمر خيرت بالمسرح الكبير بدار الأوبرا وجاءت كالتالي:

  • دار الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر التى يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى غير موقع تذكرتي.
  • تفتح أبواب دخول الحفل قبل ميعاد الحفل بساعة.
  • عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا، ويلزم ارتداء البدلة كاملة (جاكيت + كرافتة).
  • غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.
  • ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.
  • ممنوع التصوير عقب انطلاق الحفل.

 

 

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