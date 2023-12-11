محافظ الإسكندرية يتابع سير العملية الانتخابية بحي وسط (صور)

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، يرافقه محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب مع وفد من برلمان البحر المتوسط بالإسكندرية، اللجنة الانتخابية بمدرسة أبيس الثامنة الابتدائية بنطاق حي وسط لمتابعة سير العملية الانتخابية لليوم الثاني على التوالي وسط إقبال كبير من أهالي المنطقة للإدلاء بأصواتهم.

أكد محافظ الإسكندرية أن هناك إقبال كثيف من مواطني الإسكندرية على اللجان للإدلاء بأصواتهم منذ الساعات الأولى من اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية بما يمثل ملحمة وطنية ويعبر عن وعي أبناء الإسكندرية.

وبدأ محافظ الإسكندرية سلسلة من الجولات على اللجان الانتخابية على مستوى أحياء المحافظة منذ بدء العملية الانتخابية، للتأكد من تيسير الأمور على الناخبين بتوفير مقاعد ومظلات أمام اللجان الانتخابية، بالإضافة إلى تزويد اللجان بكراسي متحركة لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة الحركية من المشاركة والدخول للمقار الانتخابية مع الالتزام الكامل بتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

جاء ذلك بحضور د.عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية والدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، وعزة سعد رئيس حي وسط، والنائبة شيرين عليش، النائب السيد جمعة، والنائب أحمد المصري، والنائب سامح الشيمي، والنائب مجدي الوليلي.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.