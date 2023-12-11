الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام الأمير: تسهيلات كبيرة لذوي الإعاقة بالانتخابات.. والشركة المتحدة لها دور كبير في التوعية

حسام الدين الأمير
حسام الدين الأمير المستشار الإعلامي للمجلس القومي

قال حسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس القومي لذوي الإعاقة، إنه خلال الانتخابات الرئاسية 2024 شعر الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية المكتسبات التي حدثت لهم خلال العشر سنوات الماضية.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة cbc، أننا نجد الاشخاص ذوي الإعاقة يتواجدون أمام اللجان الانتخابية للتصويت لرئيس مصر القادم، مشيدًا بدور الهيئة الوطنية للانتخابات مع المجلس القومي لذي الإعاقة.

كما وجه الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ما تقدمه من توعية بأهمية المشاركة الانتخابية، وعلى ما تقدمه من إتاحة للأشخاص ذوي الهمم.

ذوو الإعاقة نموذج استثنائي في المشاركة الانتخابية 

وأكد أن الأشخاص ذوي الاعاقة يقدمون نموذجًا استثنائيًا من خلال مشاركتهم بالانتخابات بسبب التيسيرات المتاحة لهم داخل اللجان ولأول مرة التصويت يتم عن طريق برايل وهذا نموذج مهم  وتعاون بين الهيئة الوطنية والمجلس، مشيرًا إلى أن تم توفير البوسترات المترجمة بلغة الإشارة للإعاقات السمعية لتوضح لهم إجراءات التصويت، وتوفير كراسي متحركة بإعاقات الحركية، وتوفير الدور الأرضي لمساعدتهم.

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