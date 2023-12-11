الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير العدل الفلسطيني: الفيتو الأمريكي قضى على المبدأ الأساسي للأمم المتحدة

وزير العدل الفلسطيني
وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن الموقف الأمريكي المنتعنت ألغى الدور الأساسي لهيئة الأمم المتحدة بشكل عام، ولمجلس الأمن بشكل خاص، حيث مثل انتهاكًا صارخًا لمباديء الرئيس الأمريكي توماس ويلسون عن حق تقرير المصير.

 

وزير العدل الفلسطيني:  الولايات المتحدة شريك أصيل في جرائم إسرائيل

وأضاف خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن السياسة الأمريكية تطبيق لسوء النوايا في القانون الدولي، واستخدام أمريكا لحق الفيتو، هو تعسف في استخدام السلطة، وتهميش الدور الرئيسي للجمعة العامة، بعدما صوتت 120 دولة استنادا لقرار الاتحاد من أجل السلم،  بينما أجهضت الولايات المتحدة القرار.

ولفت إلى أن إسرائيل تتحمل المسولية القانونية الدولية لجرائمها في غزة، وهي جرائم الإبادة، كما أن الولايات المتحدة شريك أصيل في هذا الجرائم، من خلال الدعم اللامحدود وتصدير أسلحة محرمة دوليا، وكذلك الموقف الأمريكي الذي حال دون وقف الحرب العدوانية على غزة.

وأكد أنه وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، فإنه ليس لإسرائيل حق للدفاع عن النفس، فحق الدفاع عن النفس يكون بين الدول كاملة السيادية، وليس بين دولة احتلال ومقاومة.

وأردف: "ما تقوم به حركات المقاومة ضد المحتل لا يمكن اعتباره من الطرف الآخر أن له حق دفاع عن النفس، وعلى المجتمع الدولي أن يتحرك لوقف الحرب العدوانية، وبالحديث عن الرهائن فإنه يوجد 10 آلاف فلسطيني في السجون، وأكثر من 400 جثمان داخل ثلاجات الموتى وهم رهائن لدى الاحتلال الإسرائيلي، 

غزة القاهرة الإخبارية العدوان الإسرائيلى الحرب على غزة الهدنة وزير العدل الفلسطينى

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