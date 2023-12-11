إقبال كثيف قبل إغلاق لجان الانتخابات الرئاسية فى الشروق (فيديو)

شهدت لجان مدينة الشروق قبل أقل من ساعتين على غلق اللجان الانتخابية بمدينة الشروق، إقبالًا كبيرًا، حيث توافد الناخبون وبشدة.

وحرص المواطنون على التوافد على لجان الانتخابات الرئاسية وسط تنظيم من جانب أعضاء مستقبل وطن الشروق برئاسة المهندس إبراهيم شفيق، حيث عبر الناخبون عن بالغ سعادتهم لمشاركتهم في هذا العرس الانتخابي.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

إقبال كثيف قبل إغلاق لجان الانتخابات الرئاسية في الشروق

إقبال كثيف قبل إغلاق لجان الانتخابات الرئاسية في الشروق

إقبال كثيف قبل إغلاق لجان الانتخابات الرئاسية في الشروق

إقبال كثيف قبل إغلاق لجان الانتخابات الرئاسية في الشروق