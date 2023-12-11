"القومي للمرأة": المواطنون شعروا أن ما تم إنجازه يحتاج إلى استكمال

قالت الدكتورة إيزيس محمود، رئيس إدارة التدريب بالمجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية كانت من أولى المشاركين في العملية الانتخابية، حيث تواجدت المرأة أمام اللجان الانتخابية في مختلف المحافظات المصرية في تمام الساعة الثامنة صباحًا أي قبل فتح اللجان وبدء عملية التصويت.

الانتخابات الرئاسية المصرية

وأكدت إيزيس محمود، خلال لقائها مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هناك يسر شديد شعر به المواطن المصري أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات، حيث المشروعات القومية الخاصة بالطرق سهلت على المواطنين التحرك من لجنة انتخابية إلى أخرى بسهولة وسرعة كبيرة.

وأضافت في حديثها، أن المواطنين المصريين شعروا أن ما تم إنجازه على أرض الواقع يحتاج إلى استكمال، ولهذا تسارع المواطنين إلى الذهاب للجان الانتخابية من أجل اختيار الشخص الذي سيقود العملية التنموية المصرية السنوات المقبلة.

رصد الانتخابات

وتابعت: "كنا نرصد الكثير من الأزمات أثناء العملية الانتخابية مثل عدم توافر وسائل انتقال قريبة من اللجان الانتخابية حتى يستطيع المواطن الوصول لمقر لجنته الانتخابية، أيضًا كان يحدث اضطراب في قوائم أسماء الناخبين، حيث كان يتم ابتاع الكثير من الطرق المعقدة حتى يستطيع الناخب الحصول على مقر انتخابه".