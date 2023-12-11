الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال إلى نصف نهائي كأس الملك بفوزه على التعاون بثلاثية

الهلال
الهلال

تأهل فريق الهلال إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2023/2024، وذلك بفوزه الكاسح على التعاون بثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في دور ربع النهائي.

افتتح البرازيلي ميشايل ديلجادو التسجيل لـ الهلال في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، وسط اعتراضات كبيرة من فريق التعاون مطالبين بإلغائه.

وأحرز الصربي ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني لـ الهلال في الدقيقة 51، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش من الجهة اليسرى.

وأكد البرازيلي مالكوم أوليفيرا انتصار الزعيم الهلالي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 85، مؤمنًا عبورهم للدور المقبل.

والتحق الهلال بفريق الخليج في دور نصف النهائي، بعد فوز الأخير على نظيره أبها عصر اليوم الاثنين، ضمن منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين “كأس الملك” موسم 2023-2024.

الهلال التعاون كأس خادم الحرمين الشريفين ميشايل مالكوم

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