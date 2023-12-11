كيف تسير عملية التصويت فى ثاني أيام انتخابات الرئاسة؟.. حملة السيسي توضح (فيديو)

أكد النائب عصام هلال، عضو هيئة مكتب حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أن الشعب المصري يشارك بقوة في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن الشباب والمرأة يلعبان دورا رئيسيا في هذا الحدث الوطني.

وقال هلال، في اتصال هاتفي مع قناة "أون"، إن الشباب والمرأة المصرية ليسا بغريبين على هذا التفاعل، فهما كانا حاضرين في كل المراحل السابقة، وأن جميع الفئات الاجتماعية تتوافد للإدلاء بأصواتها في الانتخابات الرئاسية.

وأشاد هلال، بالجهود التي بذلتها الحملة الرئاسية لحشد الناخبين، موضحا أن الحملة كانت شاملة ومتنوعة وتضمنت كيانات وأحزاب مؤيدة، بالإضافة إلى الدعم الذي حظي به المرشح من الكيانات الكبيرة والأحداث الجارية، وأن مصر تظهر حضورها القوي أمام اللجان الانتخابية.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مشهد الانتخابات في اليومين الماضيين كان متفوقا على مشاهد الانتخابات السابقة، من حيث نسبة المشاركة العالية.