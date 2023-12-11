وفد من نقابة الإعلاميين يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية

شهد اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية تجمع وفد من نقابة الإعلاميين برئاسة النقيب طارق سعدة والإعلامية سهام صالح وكيل أول النقابة.

حيث تجمع الوفد بمقر النقابة بجاردن سيتي واستقلوا الاتوبيسات التي خصصتها النقابة وتم التوجه الى مقرات اللجان لكي يدلي الجميع بأصواتهم في هذا العرس الديمقراطي الكبير .

من جانبها قالت الإعلامية سهام صالح وكيل أول النقابة إن ما تشهده مصر في هذه الأيام من استحقاق دستورى للانتخابات الرئاسية هو مفخره لنا جميعا كمصريين.

وقال طارق سعده نقيب الإعلاميين: تواجدنا ومشاركتنا في الانتخابات الرئاسية هو واجب وطني علينا جميعا لأننا لابد أن يشهد العالم أننا نصنع قرارنا بأنفسنا وفقا للدستور والقانون.

واختتم نقيب الإعلاميين حديثه بدعوة جميع المصريين للنزول للمشاركه والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والمشاركة في اختيار رئيس جمهورية مصر العربية القادم من ٢٠٢٤ حتي ٢٠٣٠.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، اليوم الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

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