الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

استمرار توافد أهالي إمبابة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

شهدت اللجان الانتخابية فى إمبابة استمرار توافد الأهالي للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية والحصول على حقهم الدستوري في الاستحقاق الانتخابي.

وحرص رؤساء ومنظمو اللجان الانتخابية بإمبابة على تسهيل تصويت كبار السن من خلال إدخالهم سريعا إلى مقار التصويت وتوفير مقاعد لهم.

تواجدت السيدات بشكل مكثف

كما تواجدت السيدات بشكل مكثف فيما رفعت الغالبية منهن أعلام مصر مرددين الأغاني الوطنية في أجواء احتفالية كبيرة بجانب المشاركة المميزة لكبار السن. 

كما خصصت المحافظة 18 مركزًا انتخابيًا و41 لجنة فرعية في حي إمبابة، لاستقبال 389 ألفا و482 ناخبا مقيدا بالجداول الانتخابية بالحي، كما خصصت 10 مراكز انتخابية و18 لجنة فرعية في حي المنيرة الغربية لاستقبال 143 ألفًا و36 ناخبًا مقيدًا بالجداول الانتخابية بالحى للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

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آلاف الطلاب المغتربين بجامعة سوهاج يشاركون فى الانتخابات الرئاسية

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طلاب جامعة بنها المغتربين يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

وكانت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب عن دائرة إمبابة بمحافظة الجيزة، قد أدلت بصوتها اليوم في الانتخابات الرئاسية في لجنة مدرسة الأحرار الثانوية بنات بمنطقة إمبابة، وقامت بالمرور على العديد من المقرات الانتخابية ومنها مدرسة إمبابة الثانوية العسكرية بنين، ومدرسة الاتحاد الابتدائية، ومدرسة خالد بن الوليد ومدرسة مركز شباب إمبابة، ومدرسة أحمد عرابي الابتدائية، وسط حشود ومسيرات جماهيرية كبيرة من المواطنين..موجهة رسالة إلى الشعب المصري للمشاركة والإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات المهمة لأهمية دورهم الإيجبي في مسي رة بناء الوطن.

وتضم قائمة المرشحين في انتخابات الرئاسة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي (رمز النجمة)، والمرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي (رمز الشمس)، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد (رمز النخلة)، والمرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري (رمز السلم).

اليوم الثاني للأنتخابات الرئاسية حي أمبابة انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات الرئاسية مرشح الرئاسة المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية المصرية الرئاسة المصرية 2024

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