عضو بالشيوخ: الانتخابات الرئاسية الحالية بمثابة دعاية مجانية للأحزاب المصرية

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن الأرقام الحالية التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم غير مسبوقة، حيث قال المستشار أحمد البنداري رئيس الهيئة إن أكثر من 45% من المواطنين المقيدين في قائمة الانتخاب أدلوا بأصواتهم حتى الآن.

الانتخابات الرئاسية المصرية

وأكد النائب عماد حسين، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن تعرض الوطن لمؤامرات خارجية صهيونية بشأن تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء وباقي الدول المجاورة جعل المصريين يشعرون بالخطر، ولهذا حرص المصريون على الالنفاف حول القيادة السياسية والمشاركة في العملية الانتخابية لاختيار مصير الوطن السنوات المقبلة.

وأضاف في حديثه، أن الجولة الانتخابية الحالية جعلت المواطنين يتعرفون على الأحزاب وأعضائها ونشاطها، وبالتالي حدث تطور مهم للأحزاب المصرية، وتعد الانتخابات الرئاسية دعاية مجانية لهذه الأحزاب التي كان الجمهور لا يعلم عنها شيئًا خاصة وأن 3 من المرشحين للانتخابات الرئاسية تابعين لأحزاب سياسية.

فرصة الأحزاب السياسية

وتابع: "إذا كانت الأحزاب المصرية جادة عليها استثمار هذه الفرصة والبناء على أرض الواقع وعدم إتاحة الفرصة لأي أحزاب متطرفة في الظهور على ساحة العملية السياسية بعد ذلك".