الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائب على مهران: تصويت 45% من الناخبين فى الانتخابات يعكس مستقبلًا سياسيًا مشرقًا

النائب على مهران
النائب على مهران

أشاد النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بأن نسبة التصويت بلغت 45% من المقيدين بكشوف الانتخابات، وهذه النسبة غير مسبوقة ورسالة للعالم بوعي الشعب المصري.

وأوضح مهران، في تصريحات صحفية له، أن تنوع المرشحين ووجود مرشحين للأحزاب السياسية جعل هناك زخم في الشارع وإقبال من قبل المواطنين للنزول والمشاركة.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن المرأة المصرية دائما تفرض وجودها في كل الأوقات والمحن التي يواجهها الوطن.

وتابع النائب الدكتور علي مهران، أن ارتفاع مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية الحالية تفوق المرات السابقة، وهو ما يدعو للتفاؤل بمستقبل سياسي مشرق.

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