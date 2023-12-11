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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

النائب محمد سليمان: مشاركة 45 % في الانتخابات نسبه تاريخيه ومؤشر لتطور الحياة السياسية

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية 2024

أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، أن وصول عدد المشاركين في الانتخابات إلى 30 مليون ناخب أي ما يمثل 45 % من الناخبين، هو رقم تاريخى خاصة أن هذا العدد جاء خلال يومين فقط، وما زال اليوم الثانى لم ينته بعد، موضحا أن الشعب المصري  مدرك للتحديات الاقليميه والدولية  و يعي جيدا خطورة المرحلة، ولبى نداء وطنه وأصر على أن يقف بجانبه في مواجهة كافة التحديات، لذلك جاءت تلك النسبة الكبيرة من المشاركة والتي تمثل تتويج لجهود متواصلة شاركت فيها مؤسسات الدولة والأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدنى لرفع الوعي الشعبي، وهو ما يمثل مؤشر لتطور الحياة السياسية.


وأضاف "سليمان"، أن الشعب المصرى من خلال مشاركته الكبيرة في الانتخابات الرئاسية أكد التفافه بجانب دولته لمواجهة ما يحيط بمصر من مخاطر تتطلب من الجميع  اليقظه والاصطفاف خلف قياداته السياسية والمحافظة عليه وعلى مقدراته وحمايته الأمن القومي ضد كل المخاطر، ومساندة الدولة في مواجهة أية تحديات، موضحا أن مصر اليوم تعيش تجربة ديمقراطية جديدة وفريده تعكس تطور كبير في دور الأحزاب المصرية في الحياة السياسية.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس النواب، أن نزول الشعب المصري بأعداد ضخمة أمام اللجان الانتخابية كان هو الضامن لترسيخ دعائم الديمقراطية داخل الدولة المصرية التي تعيش جمهورية جديدة تستهدف بناء الإنسان المصرى، وتلك النسبة الخضمة من المشاركين في الانتخابات يؤكد أن المصريين شعب ليس له مثيل في وعيه ودائما يكون صاحب المفاجأت وعلى قدر الثقة.


ولفت "سليمان" إلى أن نسبة المشاركة 45 % في الانتخابات حتى الآن التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات تؤكد درجة الوعى العالية لدي المصريين والتحديات التي تواجه الدولة، بجانب تأكيد الشعب المصرى على صمودهم، وأنهم لم يستجيبوا لدعوات المغرضين الذين حرضوا على مقاطعة الانتخابات، متابعا:"دائما ما نراهن علي وعي الشعب المصري في النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية الحالية ويثبت كل مرة أنه على قدر هذا الرهان ويؤكد للعالم أن الشعب المصرى صف واحد خلف  وطنه وأنه على وعى كامل بالتحديات الراهنة وعازم على مواجهتها".


كما أشار  سليمان إلى أن هذه النسبة الكبيره تعزز من قوه  مواقف مصر الدولية ووداعمة لقراراتها  بشأن العديد من القضايا الإقليمية.

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