الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أكرم القصاص: الانتخابات المصرية تلقت اهتماما دوليا وإعلاميا أجنبيا (فيديو)

الكاتب الصحفي أكرم
الكاتب الصحفي أكرم القصاص

أشاد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة "اليوم السابع"، بالمشاركة الواسعة للمصريين في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أنها تمثل حقا دستوريا وواجبا وطنيا.

وقال القصاص، في مداخلة هاتفية مع قناة "أون"، إن الانتخابات تسير بحرية وشفافية وتحت رقابة قضائية، وأن الهيئة الوطنية للانتخابات سهلت عملية التصويت للمواطنين داخل وخارج البلاد، وأن الإعلام منح كل المرشحين فرصة متكافئة للتواصل مع الناخبين.

وأوضح القصاص، أن الانتخابات تلقت اهتماما دوليا وإعلاميا أجنبيا، وأن التقارير الصادرة عنها كانت إيجابية وتبرز الإقبال الكبير والسهولة في التصويت، مشيرا إلى أن الانتخابات تشهد تنوعا في المشاركة من جميع فئات المجتمع، مثل الشباب والمرأة وأصحاب الهمم وغيرهم.

وأعرب أيضًا عن اعتزازه بالشعب المصري الذي يواجه التحديات بتماسك وتسامح وحوار، مؤكدا أن الانتخابات تمثل مرحلة مهمة في تاريخ مصر، خاصة بعد الأزمات التي مرت بها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، منها الحرب على غزة. 

ودعا القصاص المصريين إلى الاستمرار في الوقوف مع بلدهم ودعمها في كل المحافل.

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