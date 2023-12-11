حزب حقوق الإنسان: الانتخابات الرئاسية هذه المرة لها طعم آخر

علق المستشار جمال التهامي رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، على المشهد الانتخابي في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

وقال خلال لقائه بفضائية "أون"، علي هامش التغطية الخاصة للانتخابات الرئاسية، إن الانتخابات الرئاسية هذه المرة لها طعم آخر والمشهد الانتخابي مشهد حضاري سواء في الخارج أو الداخل.

وأضاف رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، أن الانتخابات الرئاسية كانت مظهر أخر يختلف عن الاستحقاقات الانتخابية الماضية.

وتابع: "كنت أصوت الساعة 9 صباحا ووجدت المواطنين ينتظرون من قبل فتح باب اللجان للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، وعقدنا مؤتمرات في مختلف محافظات مصر قبل الانتخابات الرئاسية وفي نهاية المؤتمرات قبل الصمت الانتخابى قمنا بعمل ندوات تثقيف لتفاعل المواطنين مع الانتخابات الرئاسية تفاعل إيجابى".



الانتخابات الرئاسية 2024

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.