الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مثقفون وثقوا مشاركتهم: انتخابات الرئاسة عبرت عن وعي المصريين السياسي

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

أنطلقت أمس الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، ويوم 18 ديسمبر لإعلان نتيجة الانتخابات.

وتشهد الانتخابات الرئاسية 2024 تنوعا سياسيا للمرشحين للانتخابات الرئاسية، حيث شملت أربعة مرشحين، وهم المرشح عبد الفتاح السيسى، رمز النجمة، والمرشح فريد زهران، رمز الشمس، وهو رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والمرشح عبدالسند يمامة، رمز النخلة، رئيس حزب الوفد، والمرشح حازم عمر، رمز السلم، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

ومنذ إنطلاق الانتخابات الرئاسية؛ حرص عدد من الكُتاب والمثقفين على توثيق تجاربهم ومشاركهم فيها عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي؛ وهو ما نرصده فى السطور التالية:

مدير مكتبة الإسكندرية : سعدت بمشاهدة الإقبال الشديد على الانتخابات الرئاسية 

الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، عبر بحسابه بموقع "فيس بوك":"عن سعادته بمشاهدة الإقبال الشديد على الانتخابات الرئاسية إن سعدت جدًا بمشاهدة الإقبال الشديد على الانتخابات الرئاسية 2024، وتحدثت مع الكثيرين قبل وبعد الادلاء بصوتي.

لا يتوفر وصف.

 وتابع: “جميل أن ترى كل الاجيال والرجال والنساء معًا، والبعض منهم يصطحب الأطفال.. كان مصدر سعادتي أن ثمة وعيًا يتشكل بيننا بأهمية المشاركة، وهو ما يعني الرغبة الحقيقية في المشاركة في بناء المستقبل، والرغبة في التكاتف والتصميم من اجل تحقيق هذا الهدف”.

واستطرد؛ أتمنى من جميع المصريين أن يواصلوا المشاركة بقوة والتمسك بحقهم في الادلاء باصواتهم، فالممارسة الديمقراطية،والتمسك بالحقوق السياسية، والوعي بالواجب الوطني، هي القيم التي يجب أن تحدد معالم الطريق إلى مستقبل افضل لوطننا.

فريدة الشوباشي: يوم كنت أنتظره ملأني بالفخر والأمل.. نعم السيسى رئيسي

أدلت الإعلامية والبرلمانية فريدة الشوباشى بصوتها فى أول أيام الانتخابات الرئاسية فى إحدى اللجان الإنتخابية بالجيزة؛ وكتبت "الشوباشي" عبر حسابها بموقع "فيس بوك":"  يوم كنت انتظره ملأني بالفخر والامل بأن مصر هتبقي قد الدنيا.. نعم السيسي رئيسي.. تحيا مصر".

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سماح أبو بكر تدلى بصوتها فى ثانى أيام الانتخابات بالإسماعيلية

أدلت الكاتبة والإعلامية الكبيرة سماح أبو بكر عزت بصوتها فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية 2024، بمقر لجنتها الانتخابية بمدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات فى الإسماعيلية".

الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات الك تاب والمثقفين مدير مكتبة الاسكندرية فريدة الشوباشي سماح أبو بكر

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