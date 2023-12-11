الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: نظمنا رحلات للمراسلين الأجانب لمعبر رفح ليرصدوا حقيقة ما يحدث

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، إن الهيئة العامة للاستعلامات وفرت لكل من يرغب من المراسلين الأجانب في مصر، حافلات لمعبر رفح في رحلات منظمة.

وأضاف، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية: "نظمنا عددًا غير معلن من الرحلات، حتى تمكنت وسائل الإعلام العالمية من نشر ما يحدث واقعيًا أن معبر رفح مفتوح وأن مصر تبذل جهدًا هائلًا لإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية، وأن هناك معوقات من الجانب الإسرائيلي على الجهة الأخرى".

وأردف: "هدفنا من الزيارات الميدانية أنها تُجلي الحقيقة، وتكشف الأكاذيب، لم نترك مراسلًا واحدًا مقيمًا في مصر رغب في زيارة رفح أو سيناء ولم يذهب إليها".

غزة القاهرة الإخبارية العدوان الإسرائيلى نتنياهو الحرب على غزة الهدنة

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