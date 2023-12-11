مطرانية إدفو تنظم مسيرة حاشدة للانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

نظم رجال مطرانية إدفو بأسوان، مسيرة للدعوة للمشاركة فى انتخابات الرئاسة 2024، تضم عشرات المواطنين، الذين يحملون أعلام مصر، وسط هتافات "تحيا مصر"، و"خليك إيجابي.. انزل شارك".

وبحسب الفيديو الذي أعدته لجنة العلاقات العامة لمطرانية إدفو، لتوثيق فعاليات اليوم الثاني من انتخابات الرئاسة المصرية 2024، جابت المسيرة شارع قسم شرطة إدفو، وتصدرها رجال المطرانية، وخلفهم عشرات الشباب من الجنسين، تأكيدا على أن المصريين على قلب رجل واحد.

كما ضمت المسيرة عددا كبيرا من الفتيات وكبار السن من السيدات، الذين يتحركون داخل المسيرة بكل أريحية ودون مضايقات من أحد، ولا يوجد غير حب الوطن، الذي يجمع الكافة، شعورا بالواجب والمسؤلية تجاه هذا البلد.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة