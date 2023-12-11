الانتخابات الرئاسية 2024.. توافد كثيف على المقار الانتخابية اليوم في بورسعيد (فيديو)

استعرض مقطع فيديو، التوافد الكثيف على المقار الانتخابية ثاني أيام الانتخابات الرئاسية في محافظة بورسعيد، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، التي انطلقت، أمس الأحد ولتكون نهايتها الثلاثاء المقبل.

الإقبال الكثيف على اللجان

وتبين من مقطع الفيديو، أن هناك توافد من جميع فئات العمر أمام اللجان، حيث يوجد الشباب، وكبار السن، وذوي الهمم، والمرأة المصرية.

الانتخابات الرئاسية

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.