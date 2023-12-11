طلاب جامعة دمنهور ينظمون مسيرة لحشد الناخبين أمام اللجان الانتخابية (فيديو)
استعرض مقطع فيديو، صباح اليوم، تنظيم طلاب جامعة دمنهور، مسيرة لحشد الناخبين وتوافدهم على لجان الانتخابات في محافظة البحيرة، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية، التي انطلقت، أمس الأحد، وتستمر لمدة 3 أيام.
وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
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