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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جامعة أسيوط التكنولوجية تواصل المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

تحت رعاية الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية واشراف الاستاذ الدكتور علي يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، احتشد وفد من طلاب وقيادات الجامعة، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، والجهاز الإداري بالجامعة، للمشاركة لليوم الثاني على التوالي في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤.

واستمرارا لتسهيل المشاركة لمنسوبي الجامعة فقد حرصت الجامعة على تخصيص أتوبيسات بالتعاون مع جهاز مدينة أسيوط الجديدة؛ لنقل لمنتسبي الجامعة إلى لجان التصويت المختلفة بمدينة أسيوط الجديدة، كجزء من واجب الجامعة نحو تعزيز قيم الديمقراطية عبر المشاركة في الاستحقاق الوطني الانتخابي وتشجيع طلابها على المشاركة الفاعلة في صناعة مستقبلهم.

وأعرب الدكتور جمال تاج رئيس الجامعة عن فخره بالمشاركة الفعالة والمسئولة لمنسوبي الجامعة في العملية الديمقراطية التي تعكس روح الالتزام والمسؤولية الاجتماعية وتسهم في تشكيل مستقبلنا بطريقة إيجابية، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية هي حق وواجب لكل مواطن مصري.

 

كما أضاف رئيس الجامعة إنه تم إعفاء العاملين المتوجهين إلى لجان الانتخابات من توقيع الانصراف على مدار اليوم وغدًا، وتم تقسيم كافة العاملين علي فترات للتوجه الي لجان الانتخاب للقيام بواجبهم الوطني  تجاه وطنهم.

وأوضح الدكتور علي يوسف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة حريصة على حث طلابها للمشاركة الانتخابية والتعبير عن رأيهم في اختيار رئيسهم الذي يمثل جميع المواطنين.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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