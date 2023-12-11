الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس المجلس العربى لحقوق الإنسان يحلل الجهد الحكومى لتنظيم الانتخابات الرئاسية

عبدالجواد أحمد رئيس
عبدالجواد أحمد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان

أشاد عبدالجواد أحمد رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان بالجهد الحكومي في تنظيم العملية الانتخابية وسهولة الاقتراع.

وقال خلال تصريحات على قناة صدى البلد: "أحيي اللجنة العليا للانتخابات، التي يترأسها المستشار حازم بدوي، وفريق من القضاة يصل عددهم لـ 15 ألف قاض".

وأضاف: "الانتخابات لم تبدأ من هذا المشهد الميداني، وإنما بدأت عملية الانتخابات الرئاسية من التنظيم المحكم، المتمثل في نظام التوكيلات والقواعد والجهات التي مُنح لها حق المتابعة، سواء جهات دولية أو محلية، وبعثات دولية، ومتابعين محليين من خلال المجتمع المدني المصري".

وأردف: "المشهد تنظيميًا، فيه تميز واستمرار لنموذج مصري في إسناد إدارة الانتخابات للجنة العليا للانتخابات وكلهم قضاة، واللجنة يسرت الانتخاب، فأصبح المواطن في أقل من دقيقة يقدر يدخل على الموقع ويعرف لجنته ورقم اللجنة ورقم الانتخاب".

الانتخابات الرئاسية 2024

انطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وذلك بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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