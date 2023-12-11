الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس اللجنة العامة بقنا: إقبال كثيف من المواطنين على الانتخابات لليوم الثاني

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

قال إسماعيل الزناتي، رئيس لجنة المتابعة بقنا إن لجان متابعة العملية الانتخابية بقنا لم تتلق أي شكاوى من المواطنين، مشيرًا إلى أنه يوجد لديه 10 لجان عامة يتبعها 341 لجنة فرعية لاستقبال المواطنين.

أضاف الزناتي، خلال مؤتمر صحفي عبر تقنية الفيديو الكونفراس مع المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات وأعضاء الهيئة أن اللجان بدات عملها منذ التاسعة صباح أمس وانتهى اليوم لاول في التاسعة مساءً، ولا يوجد أي شكاوى، مؤكدًا أنه يوجد إقبال كبير وتزاحم من المواطنين على الانتخابات على مدار اليومين ويتم التنسيق مع الأمن.

نفاذ بطاقات الاقتراع بسبب كثرة عدد الناخبين

وشدد بنداري على أنه منذ أمس، هناك كثافة كبيرة للمواطنين على اللجان التي فاقت كل التوقعات حتى صباح اليوم، مشيرًا إلى أن بعض بطاقات الاقتراع نفذت في بعض اللجان بسبب الإقبال الكبير من المواطنين وتم تزويدها ببطاقات من بعض المقرات الأخرى كما تم جلب صناديق اقتراع ثانية لبعض اللجان.

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