بالمزمار البلدي.. المواطنون يواصلون الإدلاء بأصواتهم بقرى الجيزة (فيديو)

واصل مواطنون بقرى شمال الجيزة وردان وأبو غالب واتريس وبني سلامة وكفر أو الحديد والقطا الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جديد للبلاد.

وفي لفتة جميلة، قامت فرقة المزمار البلدي بتحفيز المواطنين علي المشاركة الإيجابية والنزول إلى اللجان الانتخابية وسادت الأجواء فرحة كبيرة باستكمال الاستحقاق الدستوري بانتخاب رئيسا للبلاد.

وشهدت اللجان الانتخابية حرص جميع طوائف الشعب علي المشاركة الفعالة ورد الجميل لوطنهم وإرسال صورة قوية لاصطفاف الشعب خلف القيادة السياسية والحفاظ على مقدرات الوطن.

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.