الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"السادات الديمقراطي": إقبال كثيف على اللجان الانتخابية اليوم بمختلف المحافظات

عفت السادات
عفت السادات

قال النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن هناك إقبال كثيف من قبل المواطنين على اللجان الانتخابية في اليوم الثاني على التوالي مما يدل على الوطنية الشديدة التي تواجد داخل الشعب المصري.

الانتخابات الرئاسية المصرية

وأكد السادات، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “الحياة”، أنه أصبح هناك مساحة كبيرة ومختلفة للأحزاب داخل الدولة المصرية السنوات الماضية القليلة، وهذه المساحة أتاحت الفرصة أمام المواطنين للتعرف عن أفكار الجهات السياسية المختلفة بكل حرية وشفافية.

وأضاف في حديثه، أن الشباب والمرأة ساهموا بشكل كبير في الانتخابات الرئاسية الحالية، حيث هناك تواجد كثيف للمرأة وفئة الشباب أمام اللجان الانتخابية، وذلك دليل على ارتفاع الحس الوطني والوعي السياسي لهذه الفئات.

الإقبال الكثيف 

وأشار إلى أن مشهد الانتخابات الرئاسية الحالية أمر مشرف، والشعب المصري يكون مساند لدولته في الأزمات عبر التاريخ، وبالتالي ليس غريبًا أن يصمد الشعب المصري رغم الأزمات الكبيرة التي يمر بها الوطن داخليًا وخارجيًا حتى الآن. 

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