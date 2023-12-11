الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الشوربجى: الإقبال الكبير على اللجان يؤكد وعى المصريين وحرصهم على الاستقرار

المهندس عبدالصادق
المهندس عبدالصادق الشوربجى

واصلت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للصحافة متابعتها لسير العملية الانتخابية لليوم الثانى من خلال متابعة التغطيات الصحفية للعملية الانتخابية فى جميع محافظات مصر من خلال شبكة المراسلين التابعين للصحف القومية والبوابات الإلكترونية.

وأكد المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن تشكيل الهيئة لغرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية هدفها رصد وتذليل أي عقبات تواجه الصحفيين أثناء تأدية عملهم.

وقال إن غرفة العمليات والمشكلة برئاسة الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة، وعضوية كل من وليد عبدالعزيز وأسامة أبوباشا والشيماء عبدالإله أعضاء الهيئة، ومروة السيسى الأمين العام، يعملون على مدار اليوم من خلال التواصل مع قيادات المؤسسات الصحفية وأيضًا الزملاء الصحفيين لرصد ومتابعة سير العملية الانتخابية وأيضًا التناول الواقعي من خلال الصحف والمجلات والبوابات الإلكترونية.

وأضاف الشوربجى أن الهيئة فى تواصل دائم مع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية، موضحًا أن الهيئة لم تتلق أي شكاوى من الصحفيين فى اليوم الثاني، وأن الشكاوى التى تم تلقيها خلال اليوم الأول تم حلها من خلال التواصل مع الجهات المسئولة.

وأشاد عبدالصادق الشوربجى بالإقبال الكبير للمصريين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن التنظيم الجيد أدى إلى سهولة الوصول إلى صناديق الاقتراع فى زمن قياسي، وهو الأمر الذي سيساعد على إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنيين للإدلاء بأصواتهم.

ومن جانب آخر قال الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة ورئيس غرفة عمليات الرصد والمتابعة، إن خطة العمل التى وضعتها الهيئة والتزام أعضاء الغرفة من الزملاء الأعضاء ساعد على سرعة التواصل مع مختلف المؤسسات القومية والبوابات الإلكترونية لضمان استمرار العمل خلال هذه الفترة طبقًا لمعايير الالتزام بالمهنية والمصداقية.

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