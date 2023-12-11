الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مسيرات من جامعة دمياط لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية (صور)

مسيرات من جامعة دمياط
مسيرات من جامعة دمياط للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

انطلقت مسيرات من جامعة دمياط، اليوم الإثنين، في ثاني أيام التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024، لتجوب أرجاء محافظة دمياط؛ لحث الجماهير على التوجه لصناديق الاقتراع، وذلك بقيادة الدكتور حمدان ربيع المتولي، رئيس الجامعة، ورفقة الدكتور وائل فاروق الطيباني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والعمداء والوكلاء ورؤساء الأقسام الإدارية وطلاب الجامعة.

وقال الدكتور حمدان ربيع، رئيس جامعة دمياط، إن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص الجامعة الدائم للقيام بدورها التوعوي للطلاب والمواطنين بضرورة تفعيل حقوقهم الدستورية، وذلك بالمشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية؛ لإرسال رسالة مشرفة للعالم الدولي مفادها تفعيل أطر الديمقراطية الحرة بالدولة المصرية.

وانطلقت المسيرة عقب توافد منتسبي الجامعة والطلاب من داخل حرم الجامعة، متوجهة إلى مدينة دمياط لإدلاء المشاركين بأصواتهم، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية التي تُعد طريقًا نحو النهضة وأمرًا وجوبيًا والتزامًا أخلاقيًا تجاه الوطن ومؤشرًا صادقًا لمستوى الوعي السياسي في إطار الإنتخاب الحر النزيه؛ لتأصيل النظام الديمقراطي الحقيقي في ضوء منظومة قضائية شامخة تشرف على سير العملية الانتخابية لضمان المصداقية والنزاهة.

الانتخابات الرئاسية 2024

تُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

مسيرات من جامعة دمياط للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية
مسيرات من جامعة دمياط للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية
مسيرات من جامعة دمياط للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية
مسيرات من جامعة دمياط للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية
مسيرات من جامعة دمياط للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية
مسيرات من جامعة دمياط للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية
مسيرات من جامعة دمياط للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية
مسيرات من جامعة دمياط للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية
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