الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مسيرة حاشدة من كنيسة العذراء مريم بمسرة للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

جريدة الدستور

نظمت كنيسة العذراء مريم بمسرة، مسيرة شعبية حاشدة للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، تزامنا مع بداية اليوم الثانى من عملية التصويت.

 


تأتى هذه المسيرة في إطار دعم أهالى شبرا للدولة، وحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم فى هذا الاستحاق الدستوري المهم الذي يحدد خارطة الطريق للدولة لمدة ٦ سنوات قادمة.


واتجهت المسيرة من كنيسة العذراء بمريم بمسرة إلي مدرسة السيدة عائشة الثانوية، من أجل الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، رافعين الاعلام بهتافات حماسية " تحيا مصر.. بنحبك يا ريس". 

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