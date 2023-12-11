الوطنية للانتخابات: نسب الإقبال كبيرة.. والمشهد عبر عن وعى المواطنين
استعرض المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، انتظام عملية التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.
وقال، خلال مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة انتظام التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية، إن نسب الإقبال كثيفة ومبشرة، مُشيرًا إلى أنها تعبر عن وعي المواطنن.
واستمع المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات عبر تقنية الفيديو كونفرانس لرؤساء اللجان العامة في المحافظات في بورسعيد وجنوب سيناء.
وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.
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