أمهات القليوبية يحملن أطفالهن ويحرصن على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

في صورة مبهجة للعرس الانتخابي بلجان انتخابات الرئاسة بالقليوبية، حرصت عدد من الأمهات على الإدلاء بأصواتهم وهن يحملن أطفالهن الرضع أمام اللجان الانتخابية، لتزين تلك وجوه الأطفال البريئة المشهد الانتخابي.

فيما تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية انتظام سير العملية الانتخابيه بمدينتي قها وقليوب والقناطر الخيرية في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

واطمأن الهجان على انتظام أجواء العملية الانتخابية بجميع اللجان مع توفير سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويُسر، خاصة كبار السن وذوى القدرات الخاصة والسيدات مناشدا المواطنين بالنزول والإدلاء بأصواتهم

وأوضح المحافظ أنه تم توفير التسهيلات والإجراءات لجميع الناخبين، وتوفير أماكن استراحة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.

ورصدت غرفة العمليات بديوان عام المحافظة إقبالًا كثيفًا من قبل المواطنين بجميع اللجان الانتخابية بالقليوبية وبمشاركة كافة أطياف المجتمع.

من جانبه، أشاد محافظ القليوبية بإقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات مع الساعات الأولى من فتح باب اللجان، والتى تسير بمنتهى الرقي، وبشكل طبيعى ومنظم دون أية معوقات، مما يؤكد على عزم واصرار الشعب المصرى لاستكمال مسيرة التنمية وبناء مصر الحديثة.

ودعا الهجان المواطنين إلى المزيد من المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا استعداد اللجان لاستقبال الناخبين، وتجهيز جميع المقرات وتوفير كافة سبل الراحة لخدمة المواطنين بمختلف لجان القليوبية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية 2024