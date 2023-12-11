تيسير مطر: الشعب المصري أصيل مساند لوطنه في الأزمات كافة

قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية منحت الناخبين الثقة الكاملة من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بكل سهولة ويسر، حيث وفرت الهيئة جميع السبل الاستعلامية من أجل تسهيل العملية الانتخابية على الناخب.

الانتخابات الرئاسية المصرية

وأكد تيسير مطر، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن لجان الوافدين في جميع المحافظات المصرية شهدت كثافة عددية مرتفعة، حيث تم تسهيل الأمر على الوافدين بصورة كبيرة من خلال توفير لجان لهم في مناطق قريبة من أماكن تجمعاتهم.

وتابع:" فئة ذوي الهمم كان لديهم قرار مختلف هذا العام، حيث كان هناك إصرار واضح من قبل هذه الفئة على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية، ولهذا وفرت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة السبل الممكنة التي تيسر عليهم عملية التصويت مع أن يكون لهم الأولوية داخل اللجان".

الشعب يساند وطنه

واستطرد: "الشعب المصري أصيل وطيب، ودائمًا ما نراه يقف بجانب الدولة في جميع الأزمات التي مرت بها الدولة المصرية عبر التاريخ، حيث ساهم المواطن المصري في المشروعات التنموية التي قامت بها الدولة السنوات القليلة الماضية وبالتالي المواطن المصري على قناعة دائمة بأن بناء الوطن فكر أصيل بداخله".

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، الأحد، بعد انتهاء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.