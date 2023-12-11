الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إرادة جيل": المواطن المصرى هو بطل انتخابات الرئاسة 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية 2024

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن العملية الانتخابية المصرية الحالية البطل فيها هو الشعب المصري، حيث قرر الشعب المصري النزول بكثافة من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المصرية لاختيار مصيرهم ومستقبلهم.

الانتخابات الرئاسية المصرية

وأكد تيسير، خلال لقائه مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الشباب المصري في هذه الجولة الانتخابية كانوا المكسب الأعظم في هذه الأحداث الوطنية، حيث كان الجميع يلاحظ غياب فئة الشباب في مثل هذه الانتخابات من قبل، لكن بفضل الوعي السياسي الشعبي، الآن، أصبح هناك إقبال ملحوظ على الانتخابات من قبل جميع فئات المجتمع.

وأضاف أن المواطن المصري قرر النزول إلى الانتخابات الرئاسية من أجل تلبية رغباته وطموحه، خاصة وأنه رأى مؤشرات التنمية السنوات القليلة الماضية، وبالتالي هذه الانتخابات ستكون بمثابة جني ثمار ما زرعه المواطن السنوات الماضية.

الكثافة أمام اللجان

وتابع: "الكثافة الإقبالية على اللجان الانتخابية مرتفعة بصورة كبيرة، حتى الآن، لهذا نتوقع أن يتم مد فترة التصويت اليوم لبعد التاسعة مساءً من أجل استيعاب هذا العدد المتواجد أمام اللجان".

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