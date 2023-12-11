طارق قابيل وزير الصناعة السابق يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة السابق، اليوم الإثنين، بصوته الانتخابي بمنطقة القطامية بمحافظة القاهرة.

وقال طارق قابيل، بعد الادلاء بصوته، إن المشاركة حق دستوري لكل مواطن، مشيرًا إلى أن المشاركة فرصة للتعبير عن الرأي والمساهمة في اختيار القائد.

وأضاف أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية ضرورة لاستكمال مسيرة التقدم في مصر والعملية الانتخابية هي الطريق لبناء مجتمع الديمقراطية.

ولفت إلى ضرورة التكاتف لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الدولة.

وقال إن إقبال المواطنين علي لجان الاقتراع دليل قوي علي وعي المواطنين وحرصهم علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية



ودعا جميع المواطنين ومجتمع الأعمال بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بما يسهم فى تعزيز الديمقراطية والنهوض بالوطن.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماءهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.