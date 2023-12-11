الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طبيب: مرضي لم يمنعني من المشاركة.. والرئيس السيسي حمانا من الحروب

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

قال الطبيب سمير يوسف، بعد إدلائه بصوته في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، إنه رغم إصابته بوعكة صحية قرر النزول والمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية 2024.

وتابع في تصريحات لـ"الدستور":  الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأحق بحكم دولة بحجم مصر.. فقد أنقذنا من مصير مؤلم وجنبنا شر الحروب.

الانتخابات الرئاسية 2024 

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
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