الانتخابات الرئاسية| محافظ أسيوط يتفقد انتظام عملية التصويت بلجان أبنوب

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تفقد اللجان الانتخابية بمركز أبنوب لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية 2024 في يومها الثاني على التوالي والتأكد من توفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين أثناء الادلاء بأصواتهم في الاستحقاق الدستوري.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

وشهد شوارع المحافظة أجواءً كرنفالية بالشوارع والميادين وأغاني وطنية فضلًا عن الطبل والمزمار البلدي وسيارات تحمل مكبرات صوت وبمشاركة عدد من الكيانات الشبابية والمجتمع المدني والتي تشارك في تنظيم الدخول والخروج من اللجان الانتخابية وتحشد المواطنين للمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية، والذي يستمر حتى مساء غد الثلاثاء.

رافق محافظ أسيوط خلال الجولة، النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب، وخالد عزت رئيس مركز ومدينة أبنوب، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح.

كما تفقد “سعد” مقار اللجان الانتخابية بمدرسة الشهيد ياسر رجب بقرية كوم أبوشيل التابعة لمركز أبنوب، ومعهد أبنوب الابتدائي الأزهري بمدينة أبنوب، والتقى عدد من المواطنين قبل دخولهم للإدلاء بأصواتهم خاصة كبار السن والسيدات مقدمًا لهم الشكر لحرصهم على المشاركة في الاستحقاق الانتخابي وهو ما يعكس مدى الوعي لدى المواطن الأسيوطي بالحق الدستوري وإظهار الوجه الحضاري والديمقراطي أمام العالم.

وأوضح محافظ أسيوط، أنه لمس وعي كبير من المواطنين وحرص منهم على ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة في الانتخابات لاستكمال مسيرة التنمية مؤكدًا على جاهزية الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والاستعداد بخطط متعددة لمواجهة أي طارئ أو تجاوز وتذليل العقبات التي قد تواجه المواطنين عند الانتخاب والتعامل مع أية مشاكل قد تحدث أثناء سير العملية الانتخابية.

ولفت إلى عدم تلقي غرفة العمليات التي تتابع الموقف على مدار الساعة أية شكاوي أو تجاوزات مشيرًا إلى متابعته المستمرة للعملية الانتخابية حتى إغلاق الصناديق وانتهاء عمليات التصويت.

وناشد محافظ أسيوط جموع المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية للتعبير عن إرادة المصريين وحقوقهم الدستورية واستكمالًا لمسيرة البناء والتنمية الحقيقية لافتًا إلى اصطفاف الناخبين أمام اللجان في طوابير طويلة وتصدرت السيدات وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة المشهد الانتخابي في الوقت الذي تم تزويد اللجان بكراسي متحركة لخدمتهم وتسهيل الإدلاء بأصواتهم خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة وتوفير الكراسي المتحركة لهم وأماكن جلوس لكبار السن ومتحدي الإعاقة ومظلات أمام اللجان لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت.