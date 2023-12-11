رئيس كهرباء مصر الوسطى يدلى بصوته فى الانتخابات الرئاسية

أدلى المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، بصوته فى الانتخابات الرئاسية 2024 فى إحدى لجان المغتربين محافظة المنيا، كما حرص عدد من قيادات الشركة على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وحرص المهندس رأفت شمعة على حث العاملين بالشركة بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية واختيار رئيس الجمهورية للوقوف بجانب الوطن فى ظل الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد.

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من أمس الأحد حتى الثلاثاء، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

الانتخابات الرئاسية

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ22 ألفًا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعًا دوليًا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية أصدرت تصاريح لـ4218 صحفيًا وإعلاميًا لها.