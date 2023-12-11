الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قيادات جامعة سوهاج يتصدرون مسيرة طلابية حشدا للانتخابات (فيديو)

صورة من المسيرة
صورة من المسيرة

رصدت “الدستور”، تحرك مسيرة طلابية من جامعة سوهاج، يتصدرها رئيس الجامعة وعدد من قيادات الجامعة، فى الصفوف الأمامية، ومن خلفهم مئات الطلاب، حشدا للانتخابات الرئاسية لمصر 2024 فى يومها الثاني.

وهتف المشاركون فى المسيرة بـ“تحيا مصر”، ملوحين بالأعلام المصرية، واستمر تحرك المسيرة من الجامعة حتى إحدى اللجان الانتخابية، ليدلي القيادات ومن يرغب من الطلاب الوافدين.

وضمت المسيرة، شباب وفتيات فى مراحل عمرية مختلفة وقريبة من بعضها، إلى مسؤلي الجامعة من الجنسين، وأكد الجميع هناك أنهم خرجوا فى حب الوطن ورسم الصورة الصحيحة عن المصريين، من خلال المشاركة الفاعلة فى انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وانطلقت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، أمس الأحد، وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

13 ديسمبر انتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ 18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كيف تعرف لجنتك الانتخابية والاجراءات المطلوبة للانتخاب؟

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

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