في أجواء كرنفالية.. متطوعو "حماة الوطن" ينظمون صفوف الناخبين أمام لجان الدرب الأحمر

شهدت منطقة الدرب الأحمر العديد من المظاهر الكرنفالية أمام اللجان الانتخابية، احتفاءً بالمشاركة الواسعة من قبل المواطنين فى ثانى أيام الانتخابات الرئاسية المنعقدة على مدار أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى.

احتفالات أمام اللجان الانتخابية

حرص المتطوعون من أعضاء حزب حماة الوطن على التفاعل مع الأطفال الذين تصادف تواجدهم فى محيط اللجان الانتخابية بالدرب الأحمر، من خلال رسم علم مصر على وجوههم وأيديهم، والتقاط الصور التذكارية إلى جوار علم مصر.

كما قام المتطوعين بتنظيم صفوف الناخبين منعًا للتزاحم، ومساعدتهم على معرفة أماكن لجانهم الانتخابية خاصة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، مع توفير مقاعد وساحات للانتظار وكراسى متحركة لتيسير عملية الاقتراع فى الانتخابات الرئاسية.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024 داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال عملية المحاضر للجان العامة.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى.

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