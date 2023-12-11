الإثنين 11 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مطران أسيوط ووكيل الأوقاف يترأسان مسيرة بأسيوط لحث المواطنين على التصويت

الأنبا يوأنس والدكتور
الأنبا يوأنس والدكتور عاصم القبيصي وكيل الأوقاف بأسيوط

ترأس الأنبا يوأنس أسقف أسيوط وتوابعها والدكتور عاصم القبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط وعدد من القساوسة والشيوخ بأسيوط مسيرةً حاشدةً أمام لجنة مدرسة الثورة الابتدائية بمحافظة أسيوط. ووجه الأنبا يؤانس دعوةً للمشاركة في الانتخابات الرئاسية استكمالًا لمسيرة التطوير التي تشهدها مصر، داعيًا الله أن يدوم الاستقرار لمصر والمصريين.

وقال الشيخ عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط إن مصر تتقدم بشعبها وأن جميع الأصوات تؤثر فيه اختيارًا لمن يتولى رئاسة الجمهورية الجديدة، ومن يستطيع أن يتقدم للأمام بمصرنا الحبيبة.

وعبر المشاركون خلال وقوفهم على أبواب اللجان عن سعادتهم بالمشاركة في الانتخابات انطلاقًا من الواجب الوطني الذي يقع على عاتقهم نحو استقرار وطنهم وبنائه.

وهتف المشاركون "تحيا مصر" وسط أجواء احتفالية بالطبل البلدي والتنورة، رافعين لافتات حزب حماة الوطن وتحيا مصر وعلم مصر.

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