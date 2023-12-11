الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

سفير كوريا الجنوبية للبابا تواضروس: القاهرة وسول يتمتعان بأفضل العلاقات

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد سفير كوريا الجنوبية لدى مصر كيم يونج هيون، خلال لقائه اليوم قداسة البابا تواضروس الثاني، أن سول والقاهرة يتمتعان بأفضل العلاقات الثنائية على الإطلاق.

وبحسب بيان للسفارة الكورية لدى القاهرة تلقت “الدستور” نسخة منه أجرى السفير الكوري كيم يونج هيون زيارة مجاملة للبابا تواضروس الثاني بطريرك الكرازة المرقسية اليوم وتبادلا وجهات النظر حول سبل تعزيز التفاهم والتعاون المتبادل بين شعبي كوريا ومصر.

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البابا تواضروس الثاني يستقبل السفير السنغالي بمصر

تفاصيل لقاء السفير الكوري وقداسة البابا تواضروس 

وأعرب كيم عن فائق احترامه للبابا لقيادته ومساهمة الكنيسة القبطية المصرية في بناء التماسك الاجتماعي في مصر وإعلاء مبادئ السلام والتسامح والاحتضان في المنطقة.
وقال السفير الكوري إن القاهرة وسول يتمتعان بأفضل العلاقات الثنائية على الإطلاق والتي تم تحقيقها من خلال الجهود الجماعية التي بذلها الشعب والمجتمع المدني بما في ذلك الجماعات الدينية وكذلك الحكومة.
وبحسب البيان اتفق البابا تواضروس الثاني والسفير كيم على وجهة النظر أن البلدين بحاجة إلى العمل معًا بقوة أكبر لتعزيز التبادلات والتعاون في مجالات مثل التعليم والصحة العامة ولمزيد من المشاركة في تحسين سبل العيش الكريم للناس العاديين.

من جهته أشاد قداسة البابا تواضروس الثاني بالعلاقات الكورية المصرية الممتازة التي توسعت على مدى عقود، ونقل أطيب تمنياته لجهود السفير كيم في تعزيز الصداقة والتعاون بين الشعبين.

 وأكد أهمية التعايش السلمي بين الأديان الذي تدافع عنه الكنيسة القبطية.
وكانت الكنيسة أشارت في وقت سابق اليوم إلى استقبال قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم، كيم يونج هيون سفير كوريا الجنوبية مشيرة إلى أن هذه الزيارة من قِبَل السفير الكوري لقداسة البابا بقصد التعارف.

وبحسب البيان حدثه قداسة البابا عن تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مشيرًا إلى ترابط المصريين معًا وتعايشهم كشعب واحد حول نهر النيل.

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البابا تواضروس الثاني يلتقي السفير الكوري بالكاتدرائية

البابا تواضروس الثاني تواضروس الثاني كوريا الجنوبية القاهرة سول مصر كيم يونج هيون

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