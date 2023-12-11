الوصيف: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تدعم مسيرة التنمية الشاملة (فيديو)

أدلى صباح اليوم أحمد الوصيف، رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك في لجنة مدرسة صلاح الدين الابتدائية بالتجمع الخامس.

التصويت فى الانتخابات الرئاسية

وأكد الصيف حرصه علي الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية الحالية أولا لممارسة حقه الدستوري، وثانيًا للمشاركة في العرس الديموقراطي الذي تشهد كافة ربوع مصر منذ اليوم الأول لتلك الانتخابات وبما يؤكد وعي المصريين بحقوقهم الدستورية، وحرصهم كذلك على دعم مسيرة التنمية والاستقرار والتحديث ببلدهم.

أضاف أن مشهد طوابير الناخبين رسالة إيجابية للعالم أجمع تؤدي بالطبع إلى تحسين صورة مصر الذهنية لدى العالم أجمع.

الانتخابات الرئاسية 2024

كان رئيس إتحاد الغرف السياحية قد وجه رسالة بالفيديو إلي جميع العاملين بالقطاع السياحي المصري حثهم فيها على المشاركة في الانتخابات الرئاسية والإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات المهمة، وقال الوصيف في الفيديو: "أدعو كل زملائي العاملين بالقطاع السياحي المصري لممارسة حقهم الدستوري والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية".

وأكد أن تلك المشاركة بالعملية الإنتخابية تدعيم للخطوات الجادة لعملية البناء الشامل للوطن، واستمرارا للتنمية التي تتواصل وتتوسع على أرض مصر الحبيبة، وقال موجها كلامه للعاملين بالقطاع السياحي " صوتنا هيفرق لدعم تلك المسيرة الرائعة، ودعم الخطوات الجادة لتطوير السياحة القطاع الحيوي الذي يساهم في نهضة مصر ورفعة اقتصادها القومي الفترة المقبلة.

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم وفقًا لقانون الانتخابات.

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوب، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.