مسيرة بأتوبيس مكشوف لـ"حماة الوطن" فى شوارع شبرا مصر

نظمت أمانة القاهرة بحزب حماة الوطن، مسيرة بحافلة مكشوفة فى منطقة شبرا مصر، لتحفيز المواطنين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المنعقدة على مدار ثلاثة أيام وهى: 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجارى.

وشارك شباب متطوعين فى المسيرة تحت شعار: “انزل.. شارك علشان بلدنا"، حاملين الأعلام المصرية، وتفاعل المارة مع المسيرة ملوحين لهم بعلامة النصر، مؤكدين عزمهم المشاركة فى العملية الانتخابية.

انطلاق الانتخابات الرئاسية

وتُجرى الانتخابات الرئاسية 2024، داخل مصر وفقًا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن جميع المواطنين الذين تجاوزوا سن الـ18 عامًا ويتمتعون بجميع الحقوق المدنية والسياسية، وأسماؤهم مدرجة في قاعدة بيانات الناخبين، لديهم الآن حق التصويت، ويتم استثناء ضباط القوات المسلحة والشرطة من أداء هذه الواجبات خلال فترة خدمتهم، وفقًا لقانون الانتخابات.

الهيئة الوطنية للانتخابات

كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يمكن للناخبين معرفة لجنتهم الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية وترتيبهم في الكشوف الانتخابية عن طريق إرسال رسالة بالرقم القومي إلى رقم 5151 من هواتفهم المحمولة واتباع الإجراءات المطلوبة، وبعد دقائق سيتم إرسال رسالة بالرد تحتوي على نتائج الاستعلام بجميع التفاصيل المطلوبة.

المرشحون للانتخابات الرئاسية

يتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين هم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، وفريد زهران، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، وقد بدأت عملية الاقتراع فى التاسعة صباحًا على مستوي 11 ألفًا و631 لجنة بداخل 9376 مركزًا انتخابيًا على مستوى الجمهورية.

مسيرة بأتوبيس مكشوف لحزب حماة الوطن